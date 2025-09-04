Aksidentohet një autobus dhe një veturë në Prishtinë, lëndohen katër persona

Një aksident trafiku ka ndodhur sot në mëngjes, saktësisht rreth orës 07:30, në rrugën “Luan Haradinaj” në Prishtinë. Zëdhënësi i Policisë së Kosovës në rajonin e Prishtinës, Enis Pllana ka thënë për lajmi.net se në këtë aksident kanë qenë të përfshirë një autobus dhe një veturë. Siç ka thënë Pllana, në këtë aksident lëndime kanë…

Lajme

04/09/2025 10:24

Një aksident trafiku ka ndodhur sot në mëngjes, saktësisht rreth orës 07:30, në rrugën “Luan Haradinaj” në Prishtinë.

Zëdhënësi i Policisë së Kosovës në rajonin e Prishtinës, Enis Pllana ka thënë për lajmi.net se në këtë aksident kanë qenë të përfshirë një autobus dhe një veturë.

Siç ka thënë Pllana, në këtë aksident lëndime kanë pësuar katër persona, që kanë pranuar tretman mjekësor.

“Sot rreth orës 07:30 kemi pranuar informatën për një aksident trafiku me lëndime në rrugën “Luan Haradinaj” në Prishtinë. Në aksident janë përfshirë një autobus dhe një veturë. Si pasojë lëndime kanë pësuar katër persona, të cilët kanë pranuar tretman mjekësor. Me rastin po merret Njësia e Trafikut të Kryeqytetit”, ka thënë Pllana./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 4, 2025

Vendimi për mandatarin, Kurti deklarohet shkurt: Vendosim të dielën në Këshillin...

September 4, 2025

Qemajl Mustafa ish-kryetari i Gjilanit nga PDK i del në përkrahje...

September 4, 2025

Sindikata e Sektorit Privat paralajmëron për grevë nëse nuk rriten pagat

Lajme të fundit

Vendimi për mandatarin, Kurti deklarohet shkurt: Vendosim të...

Qemajl Mustafa ish-kryetari i Gjilanit nga PDK i...

Sindikata e Sektorit Privat paralajmëron për grevë nëse nuk rriten pagat

Arrestohet një 48 vjeçar në Prishtinë, ishte i...