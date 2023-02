Aksidentohet autobusi me targa shqiptare në Kroaci, raportohet për një të vdekur Një shofer autobusi me shtetësi shqiptare ka vdekur si pasojë e një aksidenti trafiku të ndodhur gjatë mbrëmjes të së shtunës në autostradën A1 ndërmjet Brinnjes dhe kryqëzimit Ogulin në drejtim të Zagrebit në Kroaci. 58-vjeçari në momentin e aksidentimit ishte duke vozitur autobusin me targa shqiptare, nga ku mbetën të lënduar edhe shtatë pasagjerë,…