Aksidenti që la 3 të vdekur në afërsi të Prizrenit: Policia del me detaje rreth rastit Në orët e vona të mbrëmjes së kaluar, në Rrugën e Kombit ndodhi një aksident me fatalitet. Deri më tani është mësuar se 3 persona kanë vdekur nga ky aksident, dhe kishte edhe dëme materiale po ashtu, shkruan lajmi.net. Lidhur me këtë rast Policia e Kosovës ka raportuar në raportin e saj ditor. Ata thonë…