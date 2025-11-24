Aksidenti në Dollc, katër persona të lënduar

Një aksident trafiku ka ndodhur sot në magjistralen Pejë-Prishtinë, saktësisht në fshatin Dollc të Klinës.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës në rajonin e Pejës, Fadil Gashi.

Ai ka thënë se janë përfshirë dy vetura dhe janë lënduar katër persona.

“Policia është njoftuar rreth orës 09:30. Janë dy vetura të përfshira, katër të lënduar”, ka thënë Gashi.

