Aksidenti me tre të vdekur në Badoc, Konjufca: Me shumë dhimbje e mora lajmin Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauk Konjufca, ka reaguar pas aksidentit tragjik që ndodhi mbrëmë, ku vdiqën tre persona në Liqenin e Badocit. Konjufca përmes një postimi në llogarinë e tij në Facebook tha se me shumë dhimbje e ka pranuar lajmin. “U informova se organet përkatëse janë angazhuar maksimalisht me rastin për ta zbardhur…