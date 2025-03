Aksidenti me katër të vdekur në Fushë-Perezë, i vazhdohet qëndrimi në burg shoferit Aleksandër Krrashi, shoferi i betonieres me të cilën u përplas mjeti ku udhëtonin katër të rinjtë që vdiqën nga një aksidenti, do të qëndrojë në burg deri në përfundim të hetimeve. Gjykata e Tiranës caktoi masën e qëndrimit në burg për 24-vjeçarin, duke pranuar kërkesën e prokurorisë që e akuzon për tre vepra penale, shkelja…