Aksidenti me fatalitet në Klinë, i përfshirë ishte edhe një automjet që u largua nga vendi i ngjarjes Një aksident me fatalitet raportohet të ketë ndodhur mëngjesin e djeshëm në fshatin Jazhinc të Klinës. Viktima mashkull derisa ishte duke drejtuar veturën me targa vendore ishte aksidentuar dhe si pasojë ka pësuar lëndime të rënda trupore, i cili në Qendrën e Mjekësisë Familjare në Klinë ishte dërguar pa shenja jete, vdekjen e të cilit…