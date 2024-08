Aksidenti me fatalitet në Fushë Kosovë, ndalohet për 48 orë ngasësja e automjetit Një aksident me fatalitet ka ndodhur të mbrëmë në rrugën Prishtinë-Fushë Kosovë, ku një grua humbi jetën pasi u godit nga një veturë. Në lidhje me këtë rast, policia përmes raportit 24 orësh ka dhënë detaje të tjera. “Rruga Prishtinë-Fushë Kosovë, ka ndodhur një aksident trafiku me fatalitet dhe me lëndime trupore, ku janë përfshirë…