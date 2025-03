Aksidenti i rëndë që ua mori jetën dy vajzave në Ranillug, pasagjerja që ishte me to po vazhdon të trajtohet në Spitalin e Gjilanit Dy vajza kanë humbur jetën dje në një aksident trafiku në në aksin rrugor Domoroc- Hodonoc të komunës së Ranillugut dhe një tjetër mori lëndime. Policia sot ka njoftuar se pasagjerja që ishte me to në veturë është duke u trajtuar në Spitalin e Gjilanit. Aksidenti dje fillimisht u raportua si vetaksident, por policia pasi…