Aksidenti i rëndë në Vrellë, Spitali i Pejës: Kemi pranuar 9 të lënduar, dy janë dërguar në QKUK
Lajme
Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur mbrëmë në hyrje të fshatit Vrellë, ku dyshohet se u përfshihen pesë vetura.
Spitalin e Përgjithshëm në Pejë ka bërë të ditur se janë pranuar nëntë persona me lëndime, ku dy prej tyre janë dërguar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Ndërsa ka bërë të ditur se dy pacientë janë duke u trajtuar në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë, ndërsa pesë pacientë pas trajtimit janë liruar për në shtëpi.
“Mbrëmë, rreth orës 23:00, në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë janë pranuar nëntë persona me lëndime të marra nga një aksident trafiku. Pas ekzaminimeve dhe trajtimit mjekësor: Dy pacientë janë transferuar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, njëri prej tyre në gjendje të rëndë. Dy pacientë janë duke u trajtuar në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë.
Pesë pacientë, pas trajtimit, janë liruar për në shtëpi. Ekipet mjekësore të spitalit kanë ofruar menjëherë ndihmën e nevojshme dhe trajtimin profesional për të gjithë të lënduarit”, thuhet në njoftim./Lajmi.net/