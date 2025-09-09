Aksidenti i rëndë në Has, vdes edhe pasagjeri

Ka shkuar në dy numri i viktimave pas aksidentit të rëndë të ndodhur mbrëmjen e së hënës në fshatin Golaj të Hasit, ku u përplasen dy automjete top “Benz”. Nga përplasja humbën jetën dy persona, njëri prej tyre me pasaportë britanike, ndërsa tjetri ishte invalid pune. Automjeti i drejtuar nga N. L. u përplas me…

Lajme

09/09/2025 10:59

Ka shkuar në dy numri i viktimave pas aksidentit të rëndë të ndodhur mbrëmjen e së hënës në fshatin Golaj të Hasit, ku u përplasen dy automjete top “Benz”.

Nga përplasja humbën jetën dy persona, njëri prej tyre me pasaportë britanike, ndërsa tjetri ishte invalid pune. Automjeti i drejtuar nga N. L. u përplas me mjetin e drejtuar nga N. S., ku ndodhej edhe pasagjeri Z. N.

Përveç dy viktimave, një tjetër person mbeti i lënduar dhe po merr ndihmë mjekësore në spital.

Dyshohet se shkak i aksidentit ka qenë shpejtësia gjatë drejtimit të mjetit, por ende nuk është përcaktuar se cili prej drejtuesve ka shkaktuar përplasjen fatale. Grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave, raporton Top Channel.

Artikuj të ngjashëm

September 9, 2025

​INDEP: Nëse tarifat e rrymës vazhdojnë të shtrenjtohen, vendi mund të...

September 9, 2025

Skandaloze: Federata spanjolle i referohet Kosovës si “Territori i Kosovës”...

Lajme të fundit

​INDEP: Nëse tarifat e rrymës vazhdojnë të shtrenjtohen,...

​Federata suedeze ndalon komentet e tifozëve në faqen...

FSSHK reagon ndaj vendimit të ShSKUK për orarin...

Policia serbe arreston një 77 vjeçar nga Kosova,...