Aksidenti i rëndë në Has, vdes edhe pasagjeri
Ka shkuar në dy numri i viktimave pas aksidentit të rëndë të ndodhur mbrëmjen e së hënës në fshatin Golaj të Hasit, ku u përplasen dy automjete top “Benz”. Nga përplasja humbën jetën dy persona, njëri prej tyre me pasaportë britanike, ndërsa tjetri ishte invalid pune. Automjeti i drejtuar nga N. L. u përplas me…
Lajme
Ka shkuar në dy numri i viktimave pas aksidentit të rëndë të ndodhur mbrëmjen e së hënës në fshatin Golaj të Hasit, ku u përplasen dy automjete top “Benz”.
Nga përplasja humbën jetën dy persona, njëri prej tyre me pasaportë britanike, ndërsa tjetri ishte invalid pune. Automjeti i drejtuar nga N. L. u përplas me mjetin e drejtuar nga N. S., ku ndodhej edhe pasagjeri Z. N.
Përveç dy viktimave, një tjetër person mbeti i lënduar dhe po merr ndihmë mjekësore në spital.
Dyshohet se shkak i aksidentit ka qenë shpejtësia gjatë drejtimit të mjetit, por ende nuk është përcaktuar se cili prej drejtuesve ka shkaktuar përplasjen fatale. Grupi hetimor po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave, raporton Top Channel.