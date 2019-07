Aksidenti fatal në Grabovc, një muaj paraburgim për shoferin e autobusit

Gjykata Themelore në Prishtinë sot i ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji shoferit të autobusit V.A nën dyshimin se ka shkaktuar veprën penale “Rrezikimi i trafikut publik”.

“Ekziston dyshimi i bazuar në fshatin Grabovc i Epërm të komunës së Obiliqit i pandehuri V.A. ka drejtuar autobusin duke mos e përshtatur shpejtësinë e lëvizjes me kushtet atmosferike, me gjendjen e ngarkesës dhe gjendjen e sistemit të frenimit, me ç’rast ka shkaktuar aksident komunikacioni duke e goditur automjetin VW Golf 19E dhe duke i shkaktuar shoferit lëndime dhe pasagjerit A.K., i cili pas aksidentit ka ndërruar jetë në Qendrën Klinike Universitare në Prishtinë”, thuhet në deklaratë.

Autobusi i kompanisë “Dita & Joni Travel” ka qenë e kontraktuar nga kompania e KEK-ut për të transportuar punëtorët, prej të cilëve asnjë nuk ka mbetur i lënduar nga aksidenti.

Nga aksidenti kanë mbetur edhe dy të lënduar, pasagjerë të veturës.