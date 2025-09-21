Aksident tragjik në Gjakovë, vdes një person
Një person ka vdekur pasi një aksidenti në Gjakovë.
Në raportin 24 orësh thuhet se shoferi e ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe ka përfunduar jashtë rruge duke u duke goditur një rrethojë metalike dhe ka përfunduar në hapësirën e një restoranti.
Njoftimi i plotë:
AKSIDENT TRAFIKU ME FATALITET- Rr. Vesli Klark, Gjakovë 20.09.2025-23:16. Viktima mashkull kosovar deri sa ka qenë duke drejtuar automjetin e tij me targa vendore dyshohet se në një moment e humb kontrollin mbi drejtimin e automjetet dhe përfundon jashtë rruge duke u duke goditur një rrethojë metalike dhe përfundon në hapësirën e një restoranti. Në vendin e ngjarjes nga mjeku kujdestar është konstatuar vdekja e viktimës, ndërsa me urdhër të prokurorit kujdestar, trupi i pa jetë dërgohet në IML për obduksion.