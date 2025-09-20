Aksident tragjik në aksin Shkodër – Hani i Hotit, humbin jetën babë e bir
Një aksident i rëndë me pasoja fatale është regjistruar pasditen e së shtunës në aksin rrugor Shkodër – Hani i Hotit, ku dy persona, babë e bir, kanë humbur jetën.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 18:20, kur automjeti që drejtohej nga Valentin Bluda, 34 vjeç, dyshohet se ka dalë nga rruga si pasojë e humbjes së kontrollit dhe është përplasur me një tabelë reklamuese buzë rrugës, transmeton lajmi.net.
Në automjet ndodhej edhe Nikoll Bluda, 76 vjeç, babai i tij, i cili ishte pasagjer. Të dy personat kanë ndërruar jetë në vendngjarje, si pasojë e përplasjes së fortë.
Në vendin e aksidentit kanë mbërritur menjëherë policia dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes./lajmi.net/