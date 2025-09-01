Aksident trafiku tek “Rruga C” në Prishtinë, lëndohet një këmbësor

Një aksident trafiku ndodhi sot në rrugën “C” në Prishtinë. Si shkak i këtij aksidenti aksidenti i lëndaur mbeti një këmbësor. Në lidhje me këtë, zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana tha se me rastin po merret njësia e Trafikut të kryeqytetit. “Sot rreth orës 09:30 kemi pranuar informatën për një aksident…

Lajme

01/09/2025 10:18

Një aksident trafiku ndodhi sot në rrugën “C” në Prishtinë.

Si shkak i këtij aksidenti aksidenti i lëndaur mbeti një këmbësor.

Në lidhje me këtë, zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana tha se me rastin po merret njësia e Trafikut të kryeqytetit.

“Sot rreth orës 09:30 kemi pranuar informatën për një aksident trafiku me lëndime në rrugën “C” në Prishtinë. Në aksident janë përfshirë një veturë dhe një këmbësorë. Si pasojë lëndime ka pësuar një person, i cili ka pranuar tretman mjekësor. Me rastin po merret Njësia e Trafikut të Kryeqytetit”./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 1, 2025

Kuvendi dështon ta zgjedhë nënkryetarin serb, Basha e shpall të “mbyllur”...

September 1, 2025

Mbi 1 mijë e 900 gjoba trafiku brenda 24 orëve të...

Lajme të fundit

Kuvendi dështon ta zgjedhë nënkryetarin serb, Basha e...

Mbi 1 mijë e 900 gjoba trafiku brenda...

Agim Ademi pret Leon Avdullahun: Jam i bindur...

​Mbi 37 mijë nxënës nisin mësimin në Prishtinë