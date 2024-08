Aksident trafiku te “fontana” në Ulpianë Një aksident trafiku ka ndodhur tek lagja Ulpianë në Prishtinë, saktësisht tek vendi i njohur si “te fontana” tek udhëkryqi. Në bazë të fotografive dërguar tek lajmi.net, shihet se janë aksidentuar dy vetura. Lajmi.net ka kontaktuar me Policinë e Kosovës dhe po pret përgjigje. Ne do të iu mbajmë të informuar në lidhje me rastin.…