Aksident trafiku në Rahovec, vetura del nga rruga dhe rrokulliset

Një aksident trafiku ka ndodhur në qytetin e Rahovecit. Sipas pamjeve të publikuar në mediat lokale, vërehet se një veturë është rrokullisur dhe ka përfunduar jashtë rrugës. Policia ka arritur në vendin e ngjarjes dhe po meret me rastin.

16/01/2026 22:13

January 16, 2026

