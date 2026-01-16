Aksident trafiku në Rahovec, vetura del nga rruga dhe rrokulliset
Një aksident trafiku ka ndodhur në qytetin e Rahovecit. Sipas pamjeve të publikuar në mediat lokale, vërehet se një veturë është rrokullisur dhe ka përfunduar jashtë rrugës. Policia ka arritur në vendin e ngjarjes dhe po meret me rastin.
Lajme
16/01/2026 22:13
