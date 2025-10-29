Aksident trafiku në Pejë, mjekët dhe policia në vendngjarje

Një aksident trafiku ka ndodhur në Pejë, më saktësisht në lagjen Fidanishte, mes një kamionete dhe një motori. Nga pamjet  shihet se në vendngjarje janë Policia e Kosovës si dhe zjarrfikësit. Nuk dihet nëse nga ky aksident ka të lënduar.

Lajme

29/10/2025 23:38

Një aksident trafiku ka ndodhur në Pejë, më saktësisht në lagjen Fidanishte, mes një kamionete dhe një motori.

Nga pamjet  shihet se në vendngjarje janë Policia e Kosovës si dhe zjarrfikësit.

Nuk dihet nëse nga ky aksident ka të lënduar.

Artikuj të ngjashëm

October 29, 2025

Tri njohjet e fundit, nga Afrika në Lindjen e Mesme

October 29, 2025

Blerim Latifi thotë se për njohjen e Sirisë kanë merita SHBA...

October 29, 2025

Gruda për Kurtin: Ka paaftësi politike të bashkëpunojë, s’bëhet kryeministër as...

October 29, 2025

Vdekja e punëtorit në Prizren, Inspektorati i Punës: Subjektit biznesor ia...

October 29, 2025

Mustafa: Kurti s’ka pjekuri për ta nominuar dikë nga VV për...

Lajme të fundit

Tri njohjet e fundit, nga Afrika në Lindjen e Mesme

Blerim Latifi thotë se për njohjen e Sirisë...

Gruda për Kurtin: Ka paaftësi politike të bashkëpunojë,...

Vdekja e punëtorit në Prizren, Inspektorati i Punës:...