Aksident trafiku në magjistralen Prishtinë-Mitrovicë Një aksident trafiku ka ndodhur në magjistralen Prishtinë-Mitrovicë, afër fshatit Maxhunaj. Burime të lajmi.net kanë dërguar pamje nga vendi i ngjarjes. Në pamjet e dërguara shihen dy vetura të dëmtuara shumë. Lajmi.net ka kontaktuar me Policinë e Kosovës dhe do të iu mbaj të informuar në lidhje me rastin.