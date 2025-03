Aksident trafiku në Fushë Kosovë, raportohet për një të vdekur Një aksident trafiku raportohet të ketë ndodhur në Fushë Kosovë. Siç ka raportuar Gazeta Sinjali, nga ky aksident ka mbetur i vdekur një person. Lajmi.net ka kontaktuar me Policinë e Kosovës, por ende nuk e kanë konfirmuar. Ne do të iu mbajmë të informuar në lidhje me rastin. /Lajmi.net/