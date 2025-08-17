Aksident trafiku mes një veture dhe një motoçiklete, lëndohet një person
Një aksident trafiku është regjistruar pasditen e sotme, më 17 gusht 2025, në rrugën “Xheladin Hana” në Prishtinë.
Zëdhënësi i Policisë për Rajonin e Prishtinës, Enis Pllana, ka konfirmuar se aksidenti ka ndodhur rreth orës 16:30 dhe në të janë përfshirë një veturë dhe një motoçikletë.
“Si pasojë është lënduar një person, i cili ka pranuar tretman mjekësor”, tha Pllana.
Policia ka nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e ngjarjes.