Aksident trafiku mes një veture dhe një motoçiklete, lëndohet një person

Një aksident trafiku është regjistruar pasditen e sotme, më 17 gusht 2025, në rrugën “Xheladin Hana” në Prishtinë. Zëdhënësi i Policisë për Rajonin e Prishtinës, Enis Pllana, ka konfirmuar se aksidenti ka ndodhur rreth orës 16:30 dhe në të janë përfshirë një veturë dhe një motoçikletë. “Si pasojë është lënduar një person, i cili ka…

Lajme

17/08/2025 17:43

Një aksident trafiku është regjistruar pasditen e sotme, më 17 gusht 2025, në rrugën “Xheladin Hana” në Prishtinë.

Zëdhënësi i Policisë për Rajonin e Prishtinës, Enis Pllana, ka konfirmuar se aksidenti ka ndodhur rreth orës 16:30 dhe në të janë përfshirë një veturë dhe një motoçikletë.

“Si pasojë është lënduar një person, i cili ka pranuar tretman mjekësor”, tha Pllana.

Policia ka nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e ngjarjes.

Artikuj të ngjashëm

August 17, 2025

Rubio paralajmëron pasoja shtesë për Rusinë nëse përpjekjet për paqe dështojnë...

August 17, 2025

Zjarr masiv në malet e Skenderajt, rrezikohen disa fshatra

Lajme të fundit

Rubio paralajmëron pasoja shtesë për Rusinë nëse përpjekjet...

Zjarr masiv në malet e Skenderajt, rrezikohen disa fshatra

​Macron pas takimit të Koalicionit të Gatshëm: Putin...

Agim Aliu: Parku në Kodrën e Sherretëve çdo ditë më pranë realizimit