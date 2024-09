Aksident trafiku mes dy veturave në Vranjefc Një aksident trafiku ka ndodhur në lagjen Vranjefc të Prishtinë. Dy vetura janë ndeshur me njëra tjetrën duke shkaktuar dëme materiale. Burime të lajmi.net kanë dërguar fotografi nga vendi i ngjarjes. Lajmi.net do t’iu mbaj të informuar në lidhje me rastin.