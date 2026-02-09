Aksident trafiku mes dy veturave në Dollc të Klinës
Një aksident trafiku ka ndodhur pasditen e sotme në Dollc të Klinës. Sipas pamjeve të medias lokale “Klinainfo”, në aksident shihen të përfshira dy vetura. Nuk dihet nëse ka të lënduar nga ky aksident, derisa lajmi.net, ka kontaktuar me Policinë dhe është në pritje të një përgjigjeje zyrtare.
Lajme
