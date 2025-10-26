Aksident në Veternik të Prishtinës, vetura shemb pritoren për autobusë

Një veturë ka goditur një pritore për autobusë në lagjen Veternik në Prishtinë. Nuk dihet nëse ka persona të lënduar, ndërsa Gazeta Express po pret një përgjigje nga Policia e Prishtinës për rastin. “N’Demos” ka publikuar pamje nga ky aksident.

Lajme

26/10/2025 17:53

