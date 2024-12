Aksident në Skenderaj, humb jetën një 75 vjeçar

Një person ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti që ka ndodhur sot rreth orës 17:00 në Kopiliq të Skënderajt.

Rastin për lajmi.net, e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Skenderaj Avni Zahiti.

Zahiti tha se në aksident janë përfshirë një veturë dhe një këmbësorë, ku si pasojë e lëndimeve të pësuara ka humbur jetën këmbësori i moshës rreth 75 vjeçar.

“Aksident trafiku me fatalitet Skenderaj, 04 dhjetor 2024 Rreth orës 17:00, është raportuar për një aksident trafiku me pasojë fataliteti i shkaktuar në fshatin Kopiliq të Skenderajt. Në aksident janë përfshirë një veturë dhe një këmbësor, ku si pasojë e lëndimeve të pësuara ka humbur jetën këmbësori i moshës rreth 75 vjeçar. Njësitet përkatëse policore kanë dalë në vendngjarje dhe po zhvillojnë hetimet për aksidentin, ndërsa me urdhër të prokurorit trupi i pa-jetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion”, ka thënë Zahiti. /Lajmi.net/