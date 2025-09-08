Aksident në Shupkovc të Mitrovicës, furgoni përfundon poshtë urës

08/09/2025 13:10

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur pak më parë në fshatin Shupkovc të Mitrovicës.

Si pasojë e këtij aksidenti, një furgon ka përfunduar jashtë rrugës, poshtë një ure.

Në bazë të pamjeve të publikuara, furgoni duket se ka humbur kontrollin pas përplasjes me një veturë dhe ka rrëshqitur tërësisht jashtë rrugës, duke përfunduar nën urë.

Përpos dëmeve materiale, nuk dihet nëse si shkak i aksidentit ka persona të lënduar./Lajmi.net/

