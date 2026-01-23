Aksident në Shkabaj, përfshihen tri vetura
Një aksident trafiku ka ndodhur rreth orës 18:00 në fshatin Shkabaj, në hyrje të Prishtinës, nga kahja e Mitrovicës. Në këtë ndeshje shihet të jenë përfshirë tri vetura, njëra nga të cilat raportohet të jetë e KFOR-it. Nuk dihet ende nëse ka të lënduar. KosovaPress është në përpjekje për të marrë informata shtesë në lidhje…
Lajme
Një aksident trafiku ka ndodhur rreth orës 18:00 në fshatin Shkabaj, në hyrje të Prishtinës, nga kahja e Mitrovicës.
Në këtë ndeshje shihet të jenë përfshirë tri vetura, njëra nga të cilat raportohet të jetë e KFOR-it.
Nuk dihet ende nëse ka të lënduar. KosovaPress është në përpjekje për të marrë informata shtesë në lidhje me këtë ndeshje.
Si pasojë e aksidentit, është krijuar kolonë e automjeteve në drejtimin Mitrovicë-Prishtinë.