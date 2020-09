Aksident në “Rrugën e Kombit”, vdes një person nga Prizreni

Aksidenti ka ndodhur në zonën e Mirditës, me ç’rast motori ku ndodhej tashmë viktima është goditur nga një veturë nga Kosova që drejtohej nga një ferizajas.

“Në aksin rrugor Morinë-Milot, në fshatin Reps, mjeti me drejtues shtetasin F.N.,banues në Ferizaj, Kosovë është përplasur me një motorr me drejtues shtetasin J.H.,banues në Prizren Kosovë, ku për pasojë ka humbur jetën”, njofton Policia e Shqipërisë.

Policia ndodhet në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve të këtij aksidenti/ Abc News.