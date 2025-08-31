Aksident në Raushiq të Pejës, lëndohen dy persona

Një aksident trafiku ka ndodhur në fshatin Raushiq të Pejës. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës në rajonin e Pejës, Driton Rugova. Ai ka thënë se në këtë aksident janë përfshirë 2 vetura dhe janë lënduar 2 persona. “Policia është njoftuar për një aksident trafiku i cili ka ndodhur ne fshatin Raushiq-Pejë,…

Lajme

31/08/2025 21:32

Një aksident trafiku ka ndodhur në fshatin Raushiq të Pejës.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës në rajonin e Pejës, Driton Rugova.

Ai ka thënë se në këtë aksident janë përfshirë 2 vetura dhe janë lënduar 2 persona.

“Policia është njoftuar për një aksident trafiku i cili ka ndodhur ne fshatin Raushiq-Pejë, në këtë aksident ishin të involvuara 2 vetura dhe si pasojë e aksidentit 2 persona kanë pësuar lendime trupore të njejtit janë dërguar në spitalin rajonal në Pejë për tretman mjekësor”, tha Rugova.

Artikuj të ngjashëm

August 31, 2025

SHBA planifikon forcimin e infrastrukturës ushtarake në Shqipëri e Kosovë

August 31, 2025

Në Kosovë 36 vatra zjarri, katër ende aktive – thirrje qytetarëve...

Lajme të fundit

SHBA planifikon forcimin e infrastrukturës ushtarake në Shqipëri e Kosovë

Në Kosovë 36 vatra zjarri, katër ende aktive...

“The Guardian” tallet me Vuçiqin, ai çon editorial...

“Ec aty shqipe”, Edi Rama i gëzohet transferimit...