Aksident në Raushiq të Pejës, lëndohen dy persona
Lajme
Një aksident trafiku ka ndodhur në fshatin Raushiq të Pejës.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës në rajonin e Pejës, Driton Rugova.
Ai ka thënë se në këtë aksident janë përfshirë 2 vetura dhe janë lënduar 2 persona.
“Policia është njoftuar për një aksident trafiku i cili ka ndodhur ne fshatin Raushiq-Pejë, në këtë aksident ishin të involvuara 2 vetura dhe si pasojë e aksidentit 2 persona kanë pësuar lendime trupore të njejtit janë dërguar në spitalin rajonal në Pejë për tretman mjekësor”, tha Rugova.