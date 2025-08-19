Aksident në qendër të Prishtinës, një person i lënduar

Një aksident trafiku ka ndodhur sot në qendër të Prishtinës. Në lidhje me këtë rast, lajmi.net ka kontaktuar Enis Pllanën, zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Prishtinë. Ai e konfirmoi se një person është lënduar nga ky aksident.  “Sot rreth orës 16:30 kemi pranuar informatën për një aksident trafiku me lëndime në rrugën Luan Haradinaj…

Lajme

19/08/2025 17:44
Në lidhje me këtë rast, lajmi.net ka kontaktuar Enis Pllanën, zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Prishtinë. Ai e konfirmoi se një person është lënduar nga ky aksident. 

“Sot rreth orës 16:30 kemi pranuar informatën për një aksident trafiku me lëndime në rrugën Luan Haradinaj në Prishtinë. Në aksident janë përfshirë dy vetura. Si pasojë është lënduar një person, i cili ka pranuar tretman mjekësor.”, tha Pllana./lajmi.net/

