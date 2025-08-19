Aksident në qendër të Prishtinës, një person i lënduar
Një aksident trafiku ka ndodhur sot në qendër të Prishtinës. Në lidhje me këtë rast, lajmi.net ka kontaktuar Enis Pllanën, zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Prishtinë. Ai e konfirmoi se një person është lënduar nga ky aksident. “Sot rreth orës 16:30 kemi pranuar informatën për një aksident trafiku me lëndime në rrugën Luan Haradinaj…
Lajme
Një aksident trafiku ka ndodhur sot në qendër të Prishtinës.
Në lidhje me këtë rast, lajmi.net ka kontaktuar Enis Pllanën, zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Prishtinë. Ai e konfirmoi se një person është lënduar nga ky aksident.
“Sot rreth orës 16:30 kemi pranuar informatën për një aksident trafiku me lëndime në rrugën Luan Haradinaj në Prishtinë. Në aksident janë përfshirë dy vetura. Si pasojë është lënduar një person, i cili ka pranuar tretman mjekësor.”, tha Pllana./lajmi.net/