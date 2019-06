Aksident në Prishtinë, vetura godet fëmijën dhe ikën

Policia njofton se Njësit e Hetuesisë me datë 01.06.2019 kanë arrit që ta identifikojnë veturën dhe të dyshuarin mashkull K-Shqiptar të cilin e kanë arrestuar, përcjell lajmi.net.

“Rr. C, Prishtinë. 30.05.2019-17:15. Raportohet se me datë 30.2019 rreth orës 17:15 viktima –fëmijë femër K-Shqiptare gjersa ka qenë në rrugë është godit nga një veturë e panjohur e cila pas goditjes ka ik nga vendi i ngjarjes. Njësit e Hetuesisë me datë 01.06.2019 kanë arrit që ta identifikojnë veturën dhe të dyshuarin mashkull K-Shqiptar të cilin e kanë arrestuar. Me vendim të prokurorit i dyshuari pas intervistimit dërgohet në mbajtje”. /Lajmi.net/