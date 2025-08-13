Aksident në hyrje të Lipjanit mes një BMW-je dhe Skoda, shkaktohen kolona të gjata

Lajme

13/08/2025 16:48

Një aksident trafiku ka ndodhur para pak çastesh në hyrje të Lipjanit.

Nga pamjet që ka siguruar Lajmi.net, shihet një veturë e dëmtuar në cep të rrugës dhe një veturë tjetër që tashmë po largohet me autobartje, ndërkaq si pasojë e aksidentit janë krijuar edhe kolona të gjata.

Policia tashmë ndodhen në vendin e ngjarjes dhe po merren me rrethanat e aksidentit.

Për të lënduar ende nduk dihet, Lajmi.net do t’iu mbajë të informuar për çdo risi nga ky aksident./Lajmi.net/

