Aksident në hyrje të Lipjanit mes një BMW-je dhe Skoda, shkaktohen kolona të gjata
Një aksident trafiku ka ndodhur para pak çastesh në hyrje të Lipjanit. Nga pamjet që ka siguruar Lajmi.net, shihet një veturë e dëmtuar në cep të rrugës dhe një veturë tjetër që tashmë po largohet me autobartje, ndërkaq si pasojë e aksidentit janë krijuar edhe kolona të gjata. Policia tashmë ndodhen në vendin e ngjarjes…
Lajme
Një aksident trafiku ka ndodhur para pak çastesh në hyrje të Lipjanit.
Nga pamjet që ka siguruar Lajmi.net, shihet një veturë e dëmtuar në cep të rrugës dhe një veturë tjetër që tashmë po largohet me autobartje, ndërkaq si pasojë e aksidentit janë krijuar edhe kolona të gjata.
Policia tashmë ndodhen në vendin e ngjarjes dhe po merren me rrethanat e aksidentit.
Për të lënduar ende nduk dihet, Lajmi.net do t’iu mbajë të informuar për çdo risi nga ky aksident./Lajmi.net/