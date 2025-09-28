Aksident në Ferizaj: Shtetasi i huaj godet biçiklistin

Të shtunën në Ferizaj ka ndodhur një aksident trafiku ku është përfshirë një veturë dhe një biçikletë. I dyshuari, shtetas i huaj, derisa po e drejtonte veturën dyshohet se nga pakujdesia ka shkaktuar aksidentin duke e goditur biçikletën që po e drejtonte viktima mashkull kosovar. Si pasojë viktima ka pësuar lëndime dhe i është ofruar…

Lajme

28/09/2025 09:24

Të shtunën në Ferizaj ka ndodhur një aksident trafiku ku është përfshirë një veturë dhe një biçikletë.

I dyshuari, shtetas i huaj, derisa po e drejtonte veturën dyshohet se nga pakujdesia ka shkaktuar aksidentin duke e goditur biçikletën që po e drejtonte viktima mashkull kosovar.

Si pasojë viktima ka pësuar lëndime dhe i është ofruar tretman mjekësor, derisa rasti është nën hetime.

“Rr. Brahim Ademi, Ferizaj / 27.09.2025-19:55. Ka ndodhur  një aksident trafiku në të cilin është përfshirë një veturë dhe një biçikletë. I dyshuari shtetas i huaj, derisa duke drejtuar veturën, dyshohet nga pakujdesia ka shkaktuar aksidentin duke goditur biçikletën të cilën ishte duke e drejtuar viktima mashkull kosovar. Si pasojë viktima ka pësuar lëndime dhe i është ofruar tretman mjekësor. Rasti në procedurë të rregullt”, njofton PK.

Artikuj të ngjashëm

September 28, 2025

Përfshihet nga zjarri një veturë në Lipjan

September 28, 2025

Arrestohet në aeroportin “Adem Jashari” i kërkuari nga autoritetet italiane...

September 28, 2025

Bastiset shtëpia e një personi në Mitrovicë, kapen armë e fishekë

September 28, 2025

Kosova dhe Kroacia, si trajtohen veteranët e luftës në dy shtete...

Lajme të fundit

Përfshihet nga zjarri një veturë në Lipjan

Arrestohet në aeroportin “Adem Jashari” i kërkuari nga...

Bastiset shtëpia e një personi në Mitrovicë, kapen armë e fishekë

Kosova dhe Kroacia, si trajtohen veteranët e luftës...