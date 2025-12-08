​Aksident në Besi, krijohen kolona të gjata në rrugën Prishtinë-Podujevë

Një aksident trafiku ka ndodhur sonte në rrugën Prishtinë-Podujevë, përkatësisht në fshatin Besi. Policia e Kosovës ka dalë në vendin e ngjarjes. Ende nuk dihet për dëmet materiale në vetura dhe njerëz. Si pasojë e këtij aksidenti, janë krijuar kolona të gjata në këtë ask rrugor. Lajmi.net, ka dërguar pyetje në Policinë e Kosovës, por…

08/12/2025 20:25

Një aksident trafiku ka ndodhur sonte në rrugën Prishtinë-Podujevë, përkatësisht në fshatin Besi. Policia e Kosovës ka dalë në vendin e ngjarjes. Ende nuk dihet për dëmet materiale në vetura dhe njerëz.

Si pasojë e këtij aksidenti, janë krijuar kolona të gjata në këtë ask rrugor.

Lajmi.net, ka dërguar pyetje në Policinë e Kosovës, por deri në momentin e publikimit të lajmit nuk kanë kthyer përgjigje.

December 8, 2025

