Aksident në autostradën “Arbën Xhaferi”, lëndohet një person
Lajme
Një aksident trafiku ka ndodhur sot në autostradën “Arbën Xhaferi”, saktësisht në drejtimin Prishtinë-Ferizaj, km 18.
Lajmin e ka konfirmuar Blerina Ejupi-Tahiri nga Policia e Kosovës, e cila ka thënë se janë të përfshira dy automjete, dhe një person ka marrë lëndime të lehta.
“Njësitet relevante policore po merren me rastin, ndërsa rruga raportohet të jetë e kalueshme”, ka thënë Ejupi-Tahiri. /lajmi.net/