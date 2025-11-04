Aksident në autostradën “Arbën Xhaferi”, lëndohet një person

Një aksident trafiku ka ndodhur sot në autostradën “Arbën Xhaferi”, saktësisht në drejtimin Prishtinë-Ferizaj, km 18. Lajmin e ka konfirmuar Blerina Ejupi-Tahiri nga Policia e Kosovës, e cila ka thënë se janë të përfshira dy automjete, dhe një person ka marrë lëndime të lehta. “Njësitet relevante policore po merren me rastin, ndërsa rruga raportohet të…

04/11/2025 17:06

Një aksident trafiku ka ndodhur sot në autostradën “Arbën Xhaferi”, saktësisht në drejtimin Prishtinë-Ferizaj, km 18.

Lajmin e ka konfirmuar Blerina Ejupi-Tahiri nga Policia e Kosovës, e cila ka thënë se janë të përfshira dy automjete, dhe një person ka marrë lëndime të lehta.

“Njësitet relevante policore po merren me rastin, ndërsa rruga raportohet të jetë e kalueshme”, ka thënë Ejupi-Tahiri. /lajmi.net/ 

