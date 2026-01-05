Aksident mes tri veturave në Rahovec

Një aksident trafiku ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Rahovec. Në këtë aksident të përfshira janë tri vetura. Nga ky aksident nuk raportohet për të lënduar./Lajmi.net/

Lajme

05/01/2026 11:42

Një aksident trafiku ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Rahovec.

Në këtë aksident të përfshira janë tri vetura.

Nga ky aksident nuk raportohet për të lënduar./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 5, 2026

Numërohen mbi 77% e votave me postë, VV ja ka mbi 72%

January 5, 2026

“Noa” dhe “Elektroprivreda Srbije” bashkëpunuan për manipulim të rritjes së çmimit...

January 5, 2026

​Dialogu Kosovë-Serbi në ngërç: Pse viti 2025 kaloi pa progres?

January 5, 2026

Pse Vuçiq nuk po i shpall zgjedhjet e parakohshme?

Lajme të fundit

Numërohen mbi 77% e votave me postë, VV ja ka mbi 72%

Labi vishet si grua, dhuron spektakël në shtëpi...

“Noa” dhe “Elektroprivreda Srbije” bashkëpunuan për manipulim të...

​Dialogu Kosovë-Serbi në ngërç: Pse viti 2025 kaloi pa progres?