Aksident mes tri veturave në Rahovec Një aksident trafiku ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Rahovec. Në këtë aksident të përfshira janë tri vetura. Nga ky aksident nuk raportohet për të lënduar./Lajmi.net/ Lajme 05/01/2026 11:42