Aksident mes një veture e motoçiklete në Prishtinë, lëndohet një person

Një person është lënduar si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur në Prishtinë rreth orës 16:00. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana. Në përgjigjen e policisë thuhet edhe se në aksident janë përfshirë një veturë dhe një motoçikletë. ‘‘Sot rreth orës 16:00 kemi pranuar informatën për…

Lajme

29/08/2025 20:39

Një person është lënduar si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur në Prishtinë rreth orës 16:00.

Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana.

Në përgjigjen e policisë thuhet edhe se në aksident janë përfshirë një veturë dhe një motoçikletë.

‘‘Sot rreth orës 16:00 kemi pranuar informatën për një aksident trafiku me lëndime në rrugën Ilir Konushevci në Prishtinë. Në aksident janë përfshirë një veturë dhe një motoçikletë. Si pasojë lëndime ka pësuar një person, i cili pranuar tretman mjekësor’’, ka thënë policia.

Artikuj të ngjashëm

August 29, 2025

Tentim kontrabande në Kamenicë, sekuestrohen 1 mijë kilogramë speca

August 29, 2025

Ushtarët gjermanë të KFOR-it organizojnë ekspozitë armësh në Bondsteel

Lajme të fundit

Presidenti i Lillet: S’ka ofertë nga Marseille për Zhegrovën

Tentim kontrabande në Kamenicë, sekuestrohen 1 mijë kilogramë speca

Ushtarët gjermanë të KFOR-it organizojnë ekspozitë armësh në Bondsteel

“U gjetën fishekë, gëzhoja dhe një sprej” –...