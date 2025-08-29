Aksident mes një veture e motoçiklete në Prishtinë, lëndohet një person
Një person është lënduar si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur në Prishtinë rreth orës 16:00.
Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana.
Në përgjigjen e policisë thuhet edhe se në aksident janë përfshirë një veturë dhe një motoçikletë.
‘‘Sot rreth orës 16:00 kemi pranuar informatën për një aksident trafiku me lëndime në rrugën Ilir Konushevci në Prishtinë. Në aksident janë përfshirë një veturë dhe një motoçikletë. Si pasojë lëndime ka pësuar një person, i cili pranuar tretman mjekësor’’, ka thënë policia.