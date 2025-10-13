Aksident mes një veture dhe një multikultivatori në Dragodan Një aksident trafiku ka ndodhur sot në Dragodan në Prishtinë. Në këtë aksident janë përfshirë një veturë dhe një multikultivator. Lajmi.net ka siguruar pamje nga vendi ngjarjes. Lajme 13/10/2025 11:34 Një aksident trafiku ka ndodhur sot në Dragodan në Prishtinë. Në këtë aksident janë përfshirë një veturë dhe një multikultivator. Lajmi.net ka siguruar pamje nga vendi ngjarjes. Lajme të fundit “Jam me fat dhe i lumtur që jam... Lushtaku pas fitores: E kam ditë me shpia ku i kam votat Abdixhiku uron kandidatët që fituan dhe shkuan në... Policia kërkon të arrestoj Ujkan Latajn nga Carrabregu...