Aksident mes një automjeti dhe një motoçiklete në Llugë të Podujevës, tre të lënduar
Një aksident trafiku ka ndodhur sot rreth orës 10:00 në fshatin Llugë të Podujevës.
Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës në rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.
Ajo ka thënë se në këtë aksident janë përfshirë një automjet dhe një motoçikletë dhe për pasojë tre persona janë lënduar.
“Sot rreth orës 18:00, në fshatin Llugë të Podujevës, ka ndodhur një aksident trafiku. Në këtë aksident kanë qenë të përfshira një automjet dhe një motoçikletë. Si pasojë e aksidentit, tre persona kanë pësuar lëndime trupore. Me rastin po merret njësiti i trafikut rajonal”, ka thënë Ahmeti. /Lajmi.net/