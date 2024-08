Aksident mes dy veturave në Suharekë, vdes njëri prej shoferëve Një aksident me fatalitet u raportua të ketë ndodhur në Suharekë. Dy vetura me targa vendore, me drejtues meshkuj kosovar janë përfshirë në aksident trafiku në mes vete. Si pasojë e aksidentit njëri nga drejtuesit e veturave ka ndërruar jetë. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor, transmeton lajmi.net. “Me vendim të prokurorit trupi…