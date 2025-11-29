Aksident mes dy veturave në afërsi të aeroportit “Adem Jashari”
Një aksident trafiku është regjistruar pasditën e sotme në afërsi të aeroportit “Adem Jashari”. Nga pamjet e publikuara shihet se dy vetura kanë qenë të përfshira të cilat edhe kanë pësuar dëme të konsiderueshme. Nga aksidenti në fjalë nuk dihet për të lënduar, ndërsa Klankosova.tv është në pritje të një përgjigjeje nga Policia.
Lajme
Një aksident trafiku është regjistruar pasditën e sotme në afërsi të aeroportit “Adem Jashari”.
Nga pamjet e publikuara shihet se dy vetura kanë qenë të përfshira të cilat edhe kanë pësuar dëme të konsiderueshme.
Nga aksidenti në fjalë nuk dihet për të lënduar, ndërsa Klankosova.tv është në pritje të një përgjigjeje nga Policia.