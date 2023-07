Aksident me pesë viktima në Greqi, mediat helene: Makina me targa shqiptare Një aksident me pasojë vdekje ka ndodhur pasditen e së martës në unazën e Edessë, në Greqi. Sipas mediave greke, një makinë në rrethana të panjohura deri më tani ka dalë nga rruga, ka hyrë në aksin e kundërt dhe është përplasur me një kamion. Për pasojë kanë humbur jetën pesë persona me origjinë nga…