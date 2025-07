Aksident me pesë vetura në rrugën Ferizaj-Kaçanik, lëndohen dy persona Një aksident trafiku mes pesë automjeteve ka ndodhur pasditen e së enjtes në rrugën rajonale Ferizaj-Kaçanik, afër daljes nga Kaçaniku, ku janë përfshirë katër vetura me targa vendore dhe një me targa të Maqedonisë së Veriut. Si pasojë e përplasjes, dy persona kanë pësuar lëndime trupore. Lajmin e ka konfirmuar për lajmi.net zëdhënësi i Policisë…