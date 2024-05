Aksident me fatalitet në Mitrovicë: Viktima vdes në spital Policia e Kosovës njofton se rreth orës 19:30, në rrugën “Dëshmorët e Kombit” në Mitrovicë ka ndodhur një aksident me fatalitet në mes të një veture me targa vendore dhe një motoçilkete. Siç njofton policia, në këtë aksident lëndime të rënda ka pësuar drejtuesi i motoçikletës i cili është transportuar menjëherë në Emergjencën e Sptalit…