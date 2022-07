Aksident me fatalitet në Gjilan, ndërron jetë shoferi i kamionit

Një aksident i rëndë me fatalitet ka ndodhur në fshatin Pogragjë të Gjilanit.

Kështu ka konfirmuar për lajmi.net zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani duke dhënë detaje sqaruese për rastin.

Ai shprehet se aksidenti ka ndodhur mes një kamioni dhe një veture, më tutje, shoferi i kamionit ka humbur kontrollin mbi mjetin e tij dhe është përplasur me një mur skaj rrugës.

“Ju njoftojmë me informatë shtesë se sot më 25.07.2022 rreth orës 14:12 në dalje të fshatit Pogragjë është shkaktuar aksident trafiku në mes të një kamioni dhe një veture e llojit pikap, me tabela vendore. Me këtë rast Drejtuesi i kamionit e humbë kontrollin mbi drejtimin e mjetit të tij dhe më pastaj pas një distance të konsiderushme përplaset për një muri skaj rruge”, tha zëdhënësi i Policisë së Kosovë për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani për lajmi.net.

Ai tutje është shprehur se ndihma e shpejtë e ka dërguar shoferin e kamionit në emergjencën e spitalit të Gjilanit, por përkundër ndihmës së mjekëve, i njëjti s’ka arritur t’u shpëtojë plagëve të marra në aksident.

“Ndihma e shpejtë personin e aksidentuar (drejtuesin e kamionit) me urgjencë e kanë dërguar në emergjencën e Spital Rajonal në Gjilan. Edhe për kundër ndihmës së mjekëve personi i aksidentuar i lindur me 1960 shtetas i Kosovës ka ndrru jetë si pasoj e plagëve të marra në aksident. Për rastin është njoftuar prokurori i shtetit i cili ka urdhëruar që trupi i pa jetë të dërgohet në IML në Prishtinë. Rasti po hetohet nga policia e Kosovës, njësitet e trafikut rajonal”, shtoi ai. /Lajmi.net/