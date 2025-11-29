Aksident me fatalitet në Gjermani, kamioni përplaset me veturën – tre të vdekur

29/11/2025 11:28

Një aksident tragjik ka ndodhur në autostradën pranë Drochtersen në Saksoni të Poshtme, ku një BMW u përplas me trafikun që vinte përballë, duke shkaktuar vdekjen e tre personave dhe lëndimin e rëndë të një tjetri.

Viktimat janë një shofer 24-vjeçar dhe dy gra, 26 dhe 62 vjeç, të gjithë nga Ukraina.

Sipas raportimit të gazetës Bild, makina po lëvizte në një rrugë rurale rreth orës 14:10 të së premtes, kur papritmas përshpejtoi dhe u përplas me një kamion.

“Në një rrugë të drejtë midis dy kthesave, në një kthesë djathtas, ai u përpoq të parakalonte një makinë tjetër,” tha Matthias Bekermann, zëdhënës i policisë, për Bild.

Pas parakalimit, pjesa e pasme e BMW-së u shkëput në rrugën e lagësht. Makina doli në trafikun që vinte përballë dhe u përplas me një kamion. Forca e impaktit shkëputi rimorkion e kamionit, të ngarkuar me një ekskavator, nga rruga dhe e hodhi midis kamionit dhe rimorkios së furgonit që BMW sapo kishte parakaluar.

Policia po heton rrethanat e aksidentit.

