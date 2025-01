Aksident me fatalitet në fshatin Çubrel të Skenderajt, një i vdekur dhe disa të lënduar Një aksident me fatalitet ka ndodhur sot në magjistralen Mitrovicë-Pejë, saktësisht në fshatin Çubrel të Skenderajt. Nga ky aksident një person ka vdekur dhe disa të tjerë janë lënduar, shkruan lajmi.net. Lajmin e ka dhënë kryetari i Komunës së Skenderajt, Fadil Nura përmes një postimi në Facebook. “Sapo u njoftuam për një aksident me fatalitet…