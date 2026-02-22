Aksident me fatalitet në Bresje, vdes një këmbësor

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur sot rreth orës 20:30 në Bresje të Fushë Kosovës. Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë në rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti. Ajo ka thënë se në këtë aksident ka qenë i përfshirë një automjet dhe një këmbësor, për pasojë këmbësori ka vdekur. “Sot rreth orës…

Lajme

22/02/2026 21:56

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur sot rreth orës 20:30 në Bresje të Fushë Kosovës.

Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë në rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.

Ajo ka thënë se në këtë aksident ka qenë i përfshirë një automjet dhe një këmbësor, për pasojë këmbësori ka vdekur.

“Sot rreth orës 20:30, kemi pranuar informatën se në Bresje të Fushë Kosovës, ka ndodhur një aksident trafiku me pasoja fatale. Në këtë aksident ka qenë i përfshirë një automjet dhe një këmbësor. Si pasojë e aksidentit këmbësori ka  mbetur i vdekur. Vdekja e viktimës (mashkull)  është konstatuar nga ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes. Me rastin po merret njësiti i trafikut rajonal”, ka thënë Ahmeti. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 22, 2026

KEK-u shpalli konkursin e tretë për kryeshef ekzekutiv, gati tre vjet...

February 22, 2026

Kurti nis takimet me krerët e partive opozitare, teksa afati për...

February 22, 2026

Vdes në QKUK një 44 vjeçar nga Prizreni, kishte rënë nga lartësia

February 22, 2026

Fushë Kosovë pa ngrohje qendrore, komuna premton zgjidhje

February 22, 2026

“Paralizohet” Nju Jorku prej stuhisë së dëborës, kryebashkiaku Mamndani ndalon qarkullimin,...

February 22, 2026

Zbulohet identiteti i viktimës që u fut i armatosur në rezidencën...

Lajme të fundit

KEK-u shpalli konkursin e tretë për kryeshef ekzekutiv,...

Kurti nis takimet me krerët e partive opozitare,...

​Reagime pas thirrjeve raciste antishqiptare të tifozëve të Vardarit

Vdes në QKUK një 44 vjeçar nga Prizreni, kishte rënë nga lartësia