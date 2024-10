Aksident me fatalitet në autostradën “Ibrahim Rugova” Një aksident me fatalitet ka ndodhur sot rreth orës 18:40 në autostradën “Ibrahim Rugova”, konkretisht në segmentin Prizren Veri-Prizren Jug; kilometri i 13-të. Rastin për Lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë Daut Hoxha. Hoxha tha se në aksident ishin të përfshirë një automjet me targa të huaja, një kamion dhe një automjet me targa…