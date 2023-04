Aksident i rëndë pranë qendrës stërvitore të Unitedit, dhjetë automjete të emergjencës në vendngjarje

Disa automjete të emergjencës u thirrën në terrenin stërvitor të Manchester United pasi një veturë u aksidentua në afërsi të qendrës stërvitore.

Një veturë u aksidentua dhe ra buzë një kanali për çka shkaktoi panik në Carrington, njofton Sky Sports, transmeton lajmi.net.

Deri në dhjetë automjete të urgjencës u panë në Carrington, bën të ditur mediumi anglez.

Fatmirësisht askush nuk besohet të jetë lënduar në incident.

“Skena këtu është kaos, këtu do të keni vënë re makinën e zjarrfikësve mbi supe dhe kjo sepse nëse rrotulloheni, një makinë ka përfunduar në një kanal këtu”, tha gazetari Ben Ransom nga vendi i ngjarjes.

Something happening at the entrance to @ManUtd training ground in carrington pic.twitter.com/v4uiVk3VGs

— Craig Bake (@craig_bake) April 12, 2023